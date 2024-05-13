جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع مقاطعة صينية لإقامة مشاريع زراعية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، السفير يانج يى، قنصل عام الصين بالإسكندرية يرافقه وفد اللجنة الدائمة لمجلس نواب مقاطعة جويتشو الصينية، وذلك لبحث التعاون وتوقيع خطاب نوايا بين الجانبين، تمهيداً لتوقيع بروتوكول مشترك لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي والتبادل الطلابي في المجالات المقترحة.

شهد اللقاء نواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات الهندسة والزراعة والحاسبات وعلوم البيانات، ومكتب العلاقات الدولية.

إقامة مشروعات ناشئة

ورحب الدكتور قنصوة بالوفد الصيني في رحاب جامعة الإسكندرية، واستعرض فرص التعاون المقترحة من خلال إقامة مشروعات ناشئة خاصة فى مجالات الزراعة الذكية والتصنيع الزراعي والذكاء الاصطناعى والبيانات الكبيرة Big Data والمجالات المرتبطة بهم، فضلاً عن إمكانية التعاون من خلال مركز تميز المياه والتكنولوجى بارك بجامعة الإسكندرية، لتحويل أفكار البحوث العلمية إلى مخرجات قابلة للتطبيق بما يخدم المجتمع.

قنصل الصين: نرحب بالتعاون مع جامعة الإسكندرية

من جانبه، رحب قنصل الصين بالتعاون مع جامعة الإسكندرية في المجالات المقترحة، باعتبارها من الجامعات العريقة التي لديها خبرات كبيرة في المجالات التي تم التباحث حولها، داعيا المختصين في هذه المجالات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الإسكندرية لزيارة المؤسسات البحثية والأكاديمية الصينية التي تعمل في هذه المجالات تمهيدًا لإقامة مشروعات مشتركة.