مراسل «إكسترا نيوز»: رفح الفلسطينية تتعرض لاستهداف مستمر

كشف عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز»، عن آخر التطورات في قطاع غزة، مشددًا على أن العمليات العسكرية لم تتوقف على مدار الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر، والعمليات العسكرية من الجانبين أي من المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.

تحذيرات من المنظمات الدولية

وشدد «الغنام»، خلال مداخلة على الهواء عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن القوات الإسرائيلي تسيطر على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، ما يمثل عائقًا أمام دخول المساعدات ودون عبور المصابين والجرحى من الجانب الآخر، وهو ما يمثل كارثة إنسانية وهناك تحذيرات من المنظمات الدولية تجاه استمرار الوضع بهذا الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع.

وأضاف أن عدد من المساعدات الإنسانية والإغاثية وصلت إلى قطاع غزة بحرًا عبر الممر البحري الذي تم إنشائه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بأنه بحسب تصريحات حماس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين «الأونروا» فإن هذه المساعدات التي تصل عبر الرصيف البحري لا تمثل أي شئ على الإطلاق في مقابل ما تقدمه المعابر البرية مع مصر من حجم المساعدات وسهولة الوصول، وتصريحاتهم بأن معبر رفح البري مع مصر يمثل البوابة الحقيقة لتقديم المساعدات والشاحنات التي تتمركز في الجانب المصري من المعبر.

المساعدات التي تصل غزة عبر الرصيف البحري محدودة للغاية

وأشار إلى أن المساعدات التي تصل لقطاع غزة عبر الميناء والرصيف البحري الذي دشنته الولايات المتحدة الأمريكية محدودة للغاية، منوهًا بأن مدينة رفح الفلسطينية تتعرض لاستهداف إسرائيلي مستمر وهناك أحياء بالكامل لم تعد موجودة، بسبب القصف الجوي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن الأرقام تتحدث عن أن هناك 1400 منزل تم تدميرها تدميرًا كاملًا.