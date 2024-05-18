الفصائل الفلسطينية تقصف منزلا بمعبر رفح البري.. وتستهدف 15 جنديا إسرائيليا

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم، أنها تدك حصون قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب القطاع بقذائف الهاون، وذلك عبر تطبيق عبر «تليجرام»، مشيرة إلى أنها جهزت عبوة رعدية مضادة للأفراد على 15 جنديا من الاحتلال الإسرائيلي في منزل تحصنوا به في حي التنور برفح، من خلال إسقاط عبوة مضادة للأفراد «رعدية» على جنود الاحتلال.

الفصائل الفلسطينية اقتحموا المنزل بالقنابل اليدوية

وأوضحت الفصائل الفلسطينية أنهم اقتحموا المنزل واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالرشاشات والقنابل اليدوية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مقتل 4 جنود في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ونشر الجيش أسماء الجنود القتلى، بمن فيهم ضابط برتبة رائد احتياط وآخر برتبة نقيب، بالإضافة إلى اثنين برتبة رقيب احتياط.