رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«مدبولي»: جذب الشركات العالمية لتحويل مصر إلى مركز للصناعة بالمنطقة

كتب:

عمرو هلال
03:59 م | السبت 18 مايو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تجذب كل الشركات العالمية لفتح مصانع جديدة لها في مصر، لتكون مصر مركزا للمنطقة بأكملها، موضحًا أن هذا يترجم لزيادة التصدير ومئات الملايين من الدولارات تصدير وخلق فرص عمل للشباب.

وأوضح «مدبولي»، خلال تفقد عددا من مصانع بني سويف، والمُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر تمتلك القدرات العلمية لتوطين الصناعات في مصر، مشددًا على أن مصر تعمل في هذا الإطار، وبالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية، ومساعدتهم من أجل التوسع في الصناعة بمصر.

اقرأ المزيد:

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

«مدبولي»: نستهدف النهوض بـ4 قطاعات تقود قاطرة النمو الاقتصادي

مدبولي يُوجه بسرعة إنهاء منظومة النقل الذكي تمهيدا لبدء تشغيلها
بقلم عمرو هلال