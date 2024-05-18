«مدبولي»: جذب الشركات العالمية لتحويل مصر إلى مركز للصناعة بالمنطقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تجذب كل الشركات العالمية لفتح مصانع جديدة لها في مصر، لتكون مصر مركزا للمنطقة بأكملها، موضحًا أن هذا يترجم لزيادة التصدير ومئات الملايين من الدولارات تصدير وخلق فرص عمل للشباب.

وأوضح «مدبولي»، خلال تفقد عددا من مصانع بني سويف، والمُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر تمتلك القدرات العلمية لتوطين الصناعات في مصر، مشددًا على أن مصر تعمل في هذا الإطار، وبالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية، ومساعدتهم من أجل التوسع في الصناعة بمصر.