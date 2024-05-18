«مدبولي»: نستهدف تعميق التصنيع المحلي وخلق فرص عمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه زار صباح اليوم، مصنعين في منطقة «بياض العرب» بمحافظة بني سويف، مشددًا على أنّ المصنع الأول هو لتصنيع الأدوية وينتج قطرات العين والبخاخات، والعام المقبل سيتم البدء في تصنيع أمبولات الحقن.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي له خلال تفقده عدد من مصانع بني سويف، والمُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا المصنع يمتلك سوقا كبيرة من المواد الخام وينطلق للتوسع في خطوط إنتاج جديدة والبدء في التصدير لأوروبا ودول أخرى حول العالم.

وأوضح أنه يختتم الجولة في مصنع لإنتاج بناطيل الجينز، وكان هناك زيادة سابقة منذ 5 سنوات، والمصنع ينتج مليون قطعة في العام ويصدر لأوروبا، والخطة لهذا المصنع أن يصل بحجم إنتاج 10 ملايين قطعة في العام، ويستهدف خلال 4 سنوات التصدير بـ107 ملايين قطعة، وزيادة عدد العمال إلى 15 ألف عامل.

وتابع: «الهدف هو تذليل العقبات أمام الشركات والمصانع.. هدف الحكومة هو الصناعة مع باقي القطاعات»، هناك فرصة لإنطلاق هذا القطاع بصورة كبيرة ومصر سترى كل الخير خلال السنوات المقبلة لتحقيق المستهدافات من التصدير وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.