دعاء تسهيل الامتحان.. «اللهم أجعل الصعب سهلا وافتح علينا فتوح العارفين»

دعاء تسهيل الامتحان يعد سلاحاً قوياً للمسلم، يجمع بين التوكل على الله وبذل الجهد الشخصي، عندما يقبل الطالب على الامتحان، يشعر بالقلق والتوتر، والدعاء يساعده على الشعور بالطمأنينة والسكينة يقول الله تعالى في كتابه الكريم: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» (البقرة: 186)، مما يعزز ثقة الطالب بأن الله معه وسيساعده.

فضل دعاء تسهيل الامتحان

فضل دعاء تسهيل الامتحان لا يقتصر فقط على الطمأنينة، بل يمتد ليشمل البركة والتوفيق. بالدعاء، يسأل الطالب الله أن يسهل عليه فهم الأسئلة، وأن يرزقه الإجابة الصحيحة، وأن يمنحه القوة والتركيز، كما أن الدعاء يعزز روح الإيجابية والتفاؤل لدى الطالب، مما يساعده على التحصيل الجيد.

الفاتحة ودعاء تسهيل الامتحان

وقدمت قناة الناس مجموعة من الأدعية المستحبة في دعاء تسهيل الامتحان، ومنها: «اللهم لا سهل إلى ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، مع قراءة الفاتحة قبل دخول لجنة الامتحانات ليحصل الإنسان على المدد من المولى عزوجل مع الأخذ بالأسباب والمذاكرة الجيدة».

الأدعية المستحبة في الامتحان

ومن الأدعية المستحب ذكرها في دعاء تسهيل الامتحان: «اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

«رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا».

«اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».