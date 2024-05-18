رئيس «شؤون التعليم» يتفقد امتحانات الابتدائية والإعدادية بمنطقة المنوفية الأزهرية

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، اليوم السبت، امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة المنوفية الأزهرية، المنعقدة بلجان بنين شبين الكوم النموذجي الاعدادي، فتيات شبين الكوم النموذجي الاعدادي، شبين الكوم الابتدائي النموذجي، قراءات بنين شبين الكوم، بناء على تكليف فضيلة الشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح الدكتور الشرقاوي، أن هذه الامتحانات فرصة كبيرة وتدريب عملي للطلاب لمعرفة مستواهم الحقيقي، كما تعد تمهيدا لهم في المراحل المقبلة، مطالبا الطلاب بالجد والاجتهاد والمذاكرة واستشعار مسؤولية انتمائهم لهذه المؤسسة العريقة.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الابتدائية 185 ألفا و908 طلاب وطالبات، وعدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 178 ألفا و14 طالبا وطالبة، وتبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية من يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024.