«السفيرة عزيزة» يعرض تقريرا عن الاستشفاء بترددات الصوت

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، تقريرًا تليفزيونيًا يتحدث عن حكاية نادية سراج التي مرت بتجربة الاستشفاء بترددات الصوت.

قالت نادية سراج، إن فكرة الاستشفاء بالصوت بدأ باهتمامها بفكرة الاسترخاء وكيفية الوصول لحالة من الهدوء في فترات الضغط وكيفية تغيير الأفكار ومعرفة الذات، وهذا ما جعلها تقوم بالسفر للخارج وأن تتعلم هذه الأفكار وكيفية تنفيذها، لافتةً إلى أنها خلال فترة عملها على مدار 14 عاما كانت تسافر في فترة الإجازات وتتعلم أمورا جديدة في كيفية الاسترخاء.

نادية سراج تنشر فكرة الاسترخاء بترددات الصوت

وأشارت إلى أنه في عام 2013، عندما عادت من الخارج إلى مصر بدأت بنشر فكرة الاسترخاء بترددات الصوت، وكانت لأول مرة تتواجد الجونج وغيرها من آلات الاسترخاء في مصر، بالرغم من وجودها في أيام الأجداد، وكان لديهم هذا النوع من العلم، مؤكدة أن ترددات الصوت تعمل على عمل توازن بشكل أكبر بعد الدراما التي تحدث بداخل عقل الإنسان.

وأضافت: «الدراما العقلية تؤثر على طاقة الإنسان وعلى الصحة وترددات الصوت تعمل على توازن في الطاقة مرة أخرى، ومن المهم أن يستمع الإنسان إلى صوت النداء بداخله الذي يوجهه دائمًا للأمر المسخر له، وأشعر بامتنان كبير لاستماعي لهذا النداء».