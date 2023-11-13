وزير الصحة: عودة المصابين الفلسطينيين إلى أراضيهم عقب الاستشفاء 

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أن هناك طفرة حقيقية تشهدها هيئة الأسعاف المصرية، لاسيما في ظل الصيانة الدائمة لعربات الأسعاف والتي يشرف عليها شركات مختصة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن كل سيارات الإسعاف المصرية والمنظومة كلها أصبحت قوية.

جاء ذلك على خلفية إشادة عدد من النواب على الخدمات الصحية التي تشهدها مصر الآن، وذلك خلال جلسة الاستماع الموسعة، والتي عقدتها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لتقديم عرض من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بما تقوم به الدولة المصرية - ممثلة في وزارة الصحة والسكان، من جهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية، وما تضطلع به مصر من دور دفاعاً عن القضية الفلسطينية.

وأوضح وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، الإجراءات التي تتخذها مصر تجاه المصابين الفلسطنيين الذين تماثلوا للشفاء داخل المستشفيات المصرية، وقال خلال جلسة الاستماع بلجنة الصحة بمجلس النواب، إن هوايات الجرحى والمصابين الفلسطنيين ممن تلقوا العلاج داخل المستشفيات المصرية محفوظة، وعقب استشفائهم يتم التواصل مع السلطات الفلسطنينية لتأمين عودتهم بقطاع غزة.

وقال: «راعينا تقديم كل أوجه الدعم للآسر المرافقة للجرحى الفلسطينيين، وهو الدور الذي قدمه المجتمع المدني في مصر».