«مدبولي»: دعمنا رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية من خلال عدة برامج

أعلن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوادر بموجب القانون رقم 1 لـ 2019 والذي يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في نطاق المشروعات المبتكرة بالعلوم والتكنولوجيا وإيجاد آليات ومسارات جديدة لتمويل ابتكاراتهم ومشروعاتهم.

وأضاف مدبولي، خلال فعاليات قمة «Rise up» للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، نقلته قناة «إكسترا لايف»، أن الحكومة قامت بتقديم دعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة في عدة مجالات منها «الزراعة والصناعة والتحول الرقمي» من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال وبرامج لدعم الابتكار والتنافسية وبناء القدرات، فضلًا عن تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية.

أوضح «مدبولي» أن الدولة دعمت رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية من خلال عدة برامج تدريبية، وكذلك المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية.