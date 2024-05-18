صاحب مبادرة «حقهم علينا»: ننقل مصابي غزة الموجودين في مصر بالمجان

عرض برنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «dmc»، مبادرة لشاب مصري يخصص سياراته لنقل مصابي فلسطين بالمجان، والذين يتلقون العلاج داخل مصر، وأطلق عليها اسم «حقهم علينا»، وهي تطوير لفكرة نفذها منذ 4 أعوام، وكان هدفها مساعدة الآخرين وخاصة ذوي الهمم الذين يجدون صعوبات عديدة في استخدام المواصلات العامة.

يقول محمد أحمد الكفراوي، في مداخلة هاتفية للبرنامج: «المبادرة تستهدف نقل المرضى وغير القادرين وأعمل سائق ميكروباص، وهذا مصدر دخلي».

وكشف أنه أطلق المبادرة بسبب موقف تعرض له والده بعد عودته من السفر إلى مطار آخر بسبب تشابه أسماء، وأصبح لا يمتلك أي شيء ولا يستطيع ركوب حافلة تعيده إلى المنزل فساعده بعض الناس، ومن هنا جاءت فكرة المبادرة.

وتابع: «مساعدة الأشقاء الفلسطينيين بعد أحداث الحرب على غزة جاءت بسبب تواجدي في مستشفى الهلال برمسيس لإجراء عملية جراحية، وصادفت فتاة صغيرة من مصابي غزة تحتاج للمساعدة، وتعاطفت معها بشكل كبير، وأحببت مساندتهم معنويًا، وخصصنا سيارات للسفر حاليا وأدعو الجميع للانضمام ومساعدة غيرهم».