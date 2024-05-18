انطلاق المرحلة الثانية من توثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة 

انطلقت المرحلة الثانية من أنشطة البعثة المشتركة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، التي تعمل على توثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات المصرية.

زيارة ستشفى السعديين بمركز منيا القمح في الشرقية

وأوضحت العربية لحقوق الإنسان، في بيان، اليوم السبت، أن أعمال البعثة بدأت بزيارة الفريق صباح اليوم إلى مستشفى السعديين بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، ويليها بعد ظهر اليوم زيارة مستشفى ههيا العام، إذ يتلقى الجرحى والمرضى الفلسطينيين الرعاية في 7 مستشفيات عامة واثنتين من المشافي الجامعية في محافظة الشرقية.

وتتوسع أنشطة البعثة المشتركة في مرحلتها الثانية لتشمل خمسة محافظات، بهدف استكمال إعداد الملفات القضائية لمسابقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.

مسؤوليات إسرائيل تجاه المدنيين الفلسطينيين

وكان تقرير أنشطة المرحلة الأولى الصادر في 6 أبريل الماضي، قد وثق شهادات 85 من جرحى العدوان الإسرائيلي الذين يتلقون العلاج في 12 مستشفى بمحافظات شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والقليوبية والقاهرة.

ومن جانبه، قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه يقع على عاتق سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تدبير متطلبات المعيشة لمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال؛ بما في ذلك توفير الرعاية الصحية للجرحى والمرضى الفلسطينيين وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وعلى الدول الأطراف السامية المتعاقدة مسؤولية إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها.

وأضاف أن مسؤولية توفير المساعدات والرعاية البديلة لضحايا العدوان والجرائم الإسرائيلية هي مسؤولية دولية مشتركة، وليست على عاتق مصر وحدها.