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مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: الدولة تسعى لزيادة تمكين القطاع الخاص

كتب:

محمد عزالدين
08:09 م | السبت 18 مايو 2024
الصناعة

الصناعة

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الزيارات المتعددة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمصانع لها رسائل مهمة.

زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الزيارة تبعث برسالة مهمة مفادها أن الدولة تهدف لزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص وتمكينه من خلال الزيارات والتشريعات والقوانين والمساهمة معه، موضحا أن زيارات رئيس الحكومة تشمل قطاعات حيوية وإنتاجية في الزراعة والصناعة.

فض نزاعات المستثمرين

وأوضح أنه لا تزال هناك خطوات يجب اتخاذها لدعم الصناعة مثل فض نزاعات المستثمرين مع بعض والقضاء على الروتين في بعض القطاعات، فالدولة حريصة على دعم المستثمرين وجذب الاستثمارات وعلامات تجارية كبيرة وهذا سيكون له أثره على عملية زيادة الإنتاج ومن ثم دعم الصادرات حتى الوصول لهدف 100 مليار دولار صادرات.

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بقلم محمد عزالدين