خالد أبوبكر: الصناعة أهم طرق الحد من فاتورة الاستيراد

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، أهمية التوصيات التي قدمها جمعية رجال الأعمال المصريين، للحكومة لجذب الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات، وذلك بعد مناقشات دارت بين أعضاء الجمعية خلال مؤتمر «الاستثمار.. الصناعة.. التصدير»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

توفير مستلزمات الإنتاج

وقال خالد أبوبكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إن توفير مستلزمات الإنتاج بدلًا من استيرادها مكسب للدولة والصناعة، وهو أمر كبير وحتمي، مشددًا على أن الصناعة أهم الطرق للحد من فاتورة الاستيراد.

وأوضح أن المنتج المحلي سيسهم بشكل كبير في سد الفجوة الاستيرادية، مشيدًا بالتوصيات التي تضمنت ثبات التشريعات الاقتصادية المنظمة للنشاط الصناعي، وتطبيق مبادئ الحياد التنافسي بالشفافية والحوكمة المطلوبة، وذلك وفقًا للاستراتيجية المعدة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاري.

وأشار إلى أهمية إعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر، وفقًا للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصري، وإعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية.