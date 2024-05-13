«صنع في مصر».. مشروع تخرج طلاب بـ«إعلام الأزهر» لدعم الصناعة الوطنية

أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر دفعة 2023- 2024، مشروع تخرج بعنوان «صنع في مصر»، لدعم وتشجيع الصناعات الوطنية، وتسليط الضوء على الإنتاج المحلي والمواهب المصرية في مختلف المجالات وتعزيز الوعي بجودة وابتكار المنتجات المصرية، في إطار دعم الدولة لتشجيع الشباب وتوطين الصناعة المصرية.

مشروع صنع في مصر

ويهدف مشروع «صنع في مصر»، إلى تشجيع ودعم الصناعة الوطنية، من خلال تعريف الشباب بالمنتج المحلي المصري والفرص التجارية المتاحة، وعرض نماذج من شباب مصرية ذات خبرة قامت بتنفيذ مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، وتغلبوا على التحديات والمصاعب بإصرارهم على النجاح.

واستعان الطلاب المنفذين للمشروع، بعدد من الخبراء في مجال إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتقديم النصائح للشباب المقبلين علي إقامة المشاريع الخاصة، كما قام الطلاب العاملين على المشروع، بإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز مشروعهم ونشر المحتوى المرتبط به، وتم استخدام وسائل الإعلام الرقمية والتسويق الاجتماعي للوصول إلى جمهور أوسع وتعزيز الوعي بالمنتجات المحلية والفرص التجارية المتاحة.

تعزيز الاقتصاد المصري

وأشار الطلاب القائمين على المشروع، إلى أن هدفهم الرئيسي هو تشجيع الشباب على إقامة المشاريع الخاصة بهم، وتعزيز الثقة في العلامات التجارية المصرية وقدرتها على منافسة نظيراتها من المنتجات الأجنبية تحت شعار« بكل فخر صنع في مصر»، لدعم وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث يعكس مشروع التخرج «صنع في مصر» إرادة الشباب المبدع في تعزيز الصناعة المصرية، وتسليط الضوء على المواهب والإبداعات المحلية، من خلال الترويج للمنتجات المحلية والتركيز على الجودة والإبداع.

ويقام المشروع تحت إشراف الدكتور محمد الشناوي، مدرس بكلية الإعلام بنين جامعة الأزهر، ويتكون فريق العمل القائم على مشروع التخرج، من 10 طلاب، وهم «جبر عبد الكريم- محمد كمال- محمد منصور- سعيد رمضان - عبد الرحمن السعيد- محمد أشرف - محمود رمضان- محمد مصطفي- محمود فرحات - أحمد منصور».