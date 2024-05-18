نجم الزمالك السابق يرزق بمولودة جديدة ويسميها «غزة»: بحب أهل فلسطين

منذ ساعات قليلة، أعلن لاعب نادي الزمالك السابق عن مولود جديد، ونشر عبر صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة من شهادة ميلاده مولودته الحديثة، التي أطلق عليها اسم «غزة»، نسبة إلى المدينة الفلسطينية.

وكتب شوقي السعيد، مدافع الزمالك والإسماعيلي السابق، عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك»: «اللهم إني سميتها غزة حبا في غزة وأهلها، اللهم انصرهم وأعزّهم ورفع رايتهم».

وبعد إعلان شوقي السعيد عن اسم مولودته الجديدة «غزة»، انهالت عليه تعليقات الجماهير، فرحين بما فعله لاعب الزمالك السابق.

شوقي السعيد ناشئ نادي الشمس

ولعب شوقي السعيد، البالغ 37 عاما في عدة أندية، وبدأ مسيرته في نادي الشمس عام 2008، وانتقل إلى الجونة عام 2009، ليلعب معهم 4 سنوات، وشارك في 71 مباراة، وأحرز هدفين، وعام 2013 انتقل إلى النادي الإسماعيلي، وشارك معهم في 40 مباراة، وسجل 3 أهداف فقط.

وفي عام 2017 انتقل شوقي السعيد إلى نادي الزمالك، وشارك معه لمدة موسم واحد، قبل الانتقال إلى العربي الكويتي، ثم العودة مرة أخرى للعب في الاتحاد السكندري، كما لعب مع نادي الرجاء في مطروح.