بعد وفاة والد لاعب الزمالك بسببه.. ما أعراض الإصابة بسرطان المخ؟

خيم الحزن على على لاعب الزمالك سيد نيمار، بعد وفاة والده محمد عبدالله، وذلك بعد صراع مع مرض سرطان المخ، الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية، وكان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات.

الإصابة بسرطان المخ

يمكن الإصابة بسرطان المخ إما عن طريق انتقال من أي عضو آخر في الجسد للمخ، ويطلق عليه حينها سرطان المخ الثانوي «النقيلي»، أو عن طريق مهاجمة المخ بشكل مباشر، ويسمى حينها سرطان المخ الأولي، وفق ما أوضحه الدكتور أحمد كامل، استشاري المخ والأعصاب، موضحًا أن الإصابة بسرطان المخ تنمو من الأنسجة ذاتها به.

أسباب الإصابة بسرطان المخ

يمكن الإصابة بمرض سرطان المخ بسبب الاستعداد الجيني، أو التعرض للمواد المسرطنة ومنها المواد الحافظة، أو التعرض للإشعاع، بالإضافة إلى الإصابة ببعض الأمراض التي تضعف المناعة، وتعطي فرصة أكبر للإصابة بالسرطان، ويطلق عليها «الأمراض الانتهازية»، حسب «كامل» خلال حديثه لـ«الوطن».

أعراض الإصابة بسرطان المخ

وتكون أعراض الإصابة بسرطان المخ الشائعة تبعًا لموضع الورم في الدماغ وحجمه، فضلًا عن سرعة نموه، وهي صداع شديد قد يرافقه غثيان، ضعف في جانب واحد من الجسم، نوبات مرضية فجائية، تغيرات في التفكير أو الشخصية، اضطراب في النظر، اضطرابات في النطق، صعوبة السيطرة على الحركة، ودوار، كما تختلف الأعراض حسب موضع الورم، مثل مركز الإبصار أو السمع أو الرؤية.

ووفق ما نشره موقع «مايو كلينك»، فالإصابة بمرض سرطان المخ الثانوي، هو النوع الأكثر شيوعًا، إذ تحدث أورام المخ الثانوية عندما يبدأ السرطان في مكان آخر وينتشر إلى الدماغ، وعندما ينتشر السرطان يُطلق عليه اسم السرطان النقيلي، ويمكن لأي سرطان أن ينتقل إلى الدماغ، لكن تتضمن الأنواع الشائعة التي قد تنتقل للمخ الآتي:

سرطان الثدي، سرطان القولون، سرطان الكلى، سرطان الرئة، الورم الميلانيني، ولا يُعرف بشكل واضح السبب وراء انتشار بعض أنواع السرطانات إلى الدماغ، بينما من المرجح أن تنتشر أنواع أخرى إلى أماكن أخرى في الجسم.