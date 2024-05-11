تفاصيل مشادة علي معلول مع لاعب الزمالك المعار.. مشهد لم ترصده الكاميرات

شهدت مباراة الأهلي وبلدية المحلة اشتباك بين الثنائي علي معلول لاعب الأهلي وماجد هاني لاعب بلدية المحلة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري nile للمحترفين، والتي أقيمت على أرضية ملعب نادي غزل المحلة.

علي معلول يدخل في مشادة مع ماجد هاني

وذكر مراسل الوطن سبورت في أرضية الملعب: «ماجد هاني لاعب نادي بلدية المحلة، استفز علي معلول خلال لقاء الأهلي وبلدية المحلة، قبل أن يقوم اللاعب بنفس الأمر عقب نهاية اللقاء، قبل أن يدخل الثنائي في مشادة عقب نهاية اللقاء، ويتخدل لاعبي الفريقين ، بفض الأمر على الفور، وإنهاء هذا الأمر ».

وأحرز ماجد هاني هدف نادي بلدية المحلة الوحيد خلال لقاء الأهلي، في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري nile للمحترفين، والتي أقيمت على ملعب غزل المحلة.

ومن المقرر أن يعود ماجد هاني لصفوف نادي الزمالك، عقب نهاية الموسم الحالي، حيث يعد اللاعب معاراً من النادي إلى بلدية المحلة لنهاية الموسم الجاري.

وفاز النادي الأهلي، على حساب نادي بلدية المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة.