حمدي بخيت: ملف الأسرى النقطة الأهم في المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل

قال اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري والاستراتيجي إن ملف الأسرى، النقطة الأهم في المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل، مُوضحا أن المشروع الإسرائيلي يسعى إلى إيجاد رؤية جديدة لقطاع غزة بعد فشل مُخططه، إذ يعمل على تحويل القطاع إلى نسخة من الضفة الغربية للتحكم والسيطرة عليها، إضافة إلى التخطيط للزحف بالمستوطنات إلى القطاع.

الهدف من بناء المستوطنات

أوضح «بخيت» خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية «لبنى عسل»، على قناة «الحياة»، أن الهدف من بناء المستوطنات حتى يتغير شكل القطاع وحدوده وتتآكل القضية الفلسطينية بتضييق الخناق، قائلا: «عملية استعادة إعمار غزة باتت مٌستحيلة وإسرائيل ستحولها لمناطق مٌدمرة لكي يسهل السيطرة على أي أعمال والتأمين فيها».

17 لواء حجم القوت الإسرائيلي

وأشار اللواء حمدي بخيت إلى أن حجم القوت إسرائيلية في الحرب على غزة في البداية كان 17 لواءًا وهذا حجم كبير جدا، وتم ابتلاع جزء كبير منه في الحرب والأولية العسكرية في رفح الآن حوالي 3 أو 4 ألوية، موضحا أن إسرائيل تشتغل على تركيز الجهود في الجهات الرئيسية الأكثر توقعا للنجاح وما يجري هو إعادة توزيع ديمغرافي والتخطيط.