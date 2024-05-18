قصواء الخلالي: إسرائيل أساس البلاء في المنطقة

استنكرت الإعلامية قصواء الخلالي، ادعاءات إسرائيل المتكررة والكاذبة على مصر، موضحة أن ادعاءات إسرائيل بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، باطلة وغير صحيحة.

وقالت خلال تقديمها برنامج في «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «سي بي سي»، إن إسرائيل عدونا الأول، وكل ممارسات الضغط على مصر خلال الفترة الأخيرة، كانت تُطلقها الأذرع الإعلامية الإسرائيلية.

إسرائيل عدونا رقم 1

وتابعت: «من صنع إسرائيل هو من صنع داعش»، لافتة إلى أنها أساس البلاء في المنطقة، ومصر مستعدة دائمًا لكل السيناريوهات بشأن تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدة أن جيش مصر موجود لحماية أمنها القومي، والعدو رقم 1 هو الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن اختزال القضية الفلسطينية في حماس، ظلم للشعب الفلسطيني.