أستاذ علوم سياسية: الميناء الأمريكي العائم على شواطئ غزة مثير للريبة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الميناء الأمريكي العائم على شواطئ غزة مثير للريبة، كما أن موقع الميناء مشكلة كبيرة، فكان الحديث -بشكل واضح- على أن الميناء في البداية سيدخل 2 مليون طن وجبة ساخنة لقطاع غزة، لكن الأمور الآن تغيرت، فالحديث عن شحنات محدودة، وأمس كان الحديث عن 150 شاحنة بحد أقصى، وهذا يعني الحديث عن أن هناك مشكلة لإدخال بقية المساعدات للقطاع بشكل كبير.

وأضاف «الرقب» خلال مداخلة ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن هذا يعني أن هناك شيئا آخر خلف هذا الميناء، ولا يتعلق الأمر بالمساعدات بشكل كبير، وهناك وجهات نظر بأن يكون هذا الممر في المستقبل فرصة لإزاحة الكتلة السكانية، بعدما رفضت مصر تهجير سكان غزة قسرا.

وأشار إلى أن الأمر الأساسي أن المرحلة الخامسة من الحرب، تتركز على كل قطاع غزة عدا البحر، والميناء سيكون مهما لإمداد من سينزح إلى البحر، وهناك قسمت غزة إلى منطقتين، شمال وادي غزة وجنوب وادي غزة في منطقة تركيز بمنطقة البحر.