تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين «ابدأ» وشركات وطن الأول السعودية

قال هشام آل شيخ مؤسس مجموعة وطن الأول السعودية، إن شركة مجموعة وطن الأول، مجموعة مصرية بكوادر مصرية وبرأس مال سعودي، موضحا أن هذا المشروع متحمسين له، وسيكون من أكبر المشروعات في مصر.

وأضاف المهندس أحمد حافظ مسؤول الاستثمار الأجنبي المباشر بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، «ابدأ»، أن شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول السعودية في إطار تعزيز سبل التعاون الدولي المشترك بينهما.

وتابع عبدالله آل شيخ المدير التنفيذي لشركة وطن الأول الرقمية، أنه منذ أن وجدنا مبادرة ابدأ ثم بدأنا التباحث بين الطرفين وجدنا أن حجم التأثير الذي سيصنع هذا المشروع من التحول الرقمي لقطاع الصناعة سيكون أثر كبيرا.