قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس بالقمة العربية مرآة لثوابت مصر في قضية فلسطين

أشاد رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال القمة العربية الـ 33 المنعقدة في البحرين بحضور قادة وزعماء العرب وممثلين دوليين، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس أكدت على ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية، الرافضة لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم، والمحافظة على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن المنطقة القومي.

دعم مصر لمسار السلام في الأزمة الفلسطينية

وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن مصر منذ اندلاع الأزمة وعبر التاريخ وهي تدعم مسار السلام في المنطقة والعمل على إيجاد حلول سلمية لحل النزاعات في المنطقة العربية، وآخرها أحداث السابع من أكتوبر وما تبعها من عدوان إسرائيلي غاشم استهدف الأخضر واليابس والإبادة الجماعية للفلسطينيين دون رحمة من أطفال ونساء وشيوخ ومرضى، حيث كان إصرار مصر والعمل المكثف لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يحدث في غزة، ومحاولات الكيان الصهيوني لتصفية القضية، وتنفيذ مخطط عسكري لاجتياح رفح الفلسطينية، بما يعني أن الكيان الصهيوني يمضي في خطته الإجرامية الممنهجة غير مباليا بسبب الصمت الدولي المتخاذل تجاه ما يحدث على الأراضي الفلسطينية.

وقف إطلاق النار

وشدد عبد الغني على أن لا سبيل لمسار سلام دائم في المنطقة دون مسار سلام حقيقي في غزة من خلال وقف إطلاق النار وفرض حل الدولتين وردع دولي للاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه، ومن ثم يكون إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها.