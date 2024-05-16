قيادي بـ«مستقبل وطن»: رسائل قوية من الرئيس السيسي في كلمته بالقمة العربية

قال طارق الديب، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية 33 في البحرين، تضمنت عددا من الرسائل المهمة للعالم أجمع، بداية من التأكيد على دور مصر وموقفها الثابت حيال القضية الفلسطينية، وأن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير.

رسائل الرئيس السيسي في القمة العربية

وأشار الديب، إلى أنه من ضمن الرسائل التي تضمنتها الكلمة أيضا، تأكيد الرئيس على أنه واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، وأنه لا توجد إرادة سياسية دولية حقيقية راغبة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين، وأن وإسرائيل مستمرة في التهرب من مسؤولياتها والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.

كلمة قاطعة حول القضية الفلسطينية

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت حاسمة وقاطعة حيال ما يجري على الأراضي الفلسطينية من أحداث دموية يقوم بها جيش الاحتلال مع الشعب الفلسطيني الشقيق الأعزل، حيث أكد الرئيس خلال كلمته على أن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يُمسِك بها دعاة الحروب والمعارك الصِفرية، موجها رسالة للعالم أجمع مفادها ثقة جميع الشعوب في عدالة النظام الدولي، والتأكيد على أن العدل لا يجب أن يتجزأ وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر، وأن الأجيال المقبلة جميعًا تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام ويسود الأمن.