20 يوما مهلة لنتنياهو.. خلافات حادة تهدد الحكومة الإسرائيلية

أكدت وسائل إعلام عبرية، تصاعد حدة الخلافات والتوترات بين أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تهدد بتفككها وإقالتها خلال 20 يوما، بعد إعلان عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس في كلمة حازمة عن خطة استراتيجية لليوم التالي في قطاع غزة، مكونة من 6 نقاط، ورد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بلهجة حادة، وفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».

خطة جانتس لليوم التالي في قطاع غزة

وبحسب ما نقلت صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية، فقد عرض «جانتس»، خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم السبت، خطة استراتيجية لليوم التالي في قطاع غزة، وأعطى رئيس الحكومة مهلة حتى 8 يونيو المقبل، أي أن الحكومة قد تتفكك خلال 20 يوما.

قال جانتس في بداية المؤتمر الصحافي، إنه لابد من التغيير الآن، ولن نسمح باستمرار المهزلة، مضيفًا أن نتنياهو يقود إسرائيل نحو الهاوية وعليه أن يختار بين أن يتوحد مع الآخرين أو الفرقة، النصر أو الهزيمة.

وجاءت أبرز النقاط التي تناولتها خطة جانتس كالآتي:

- إعادة المحتجزين الموجودين في قطاع غزة من السابع من أكتوبر الماضي.

- القضاء على حركة حماس

- نزع السلاح من قطاع غزة

- ضمان وجود عسكري إسرائيلي داخل القطاع.

- أن يتم إدارة القطاع من خلال مجموعة من الدول المشتركة بين أوروبية وأمريكية وفلسطينية.

- تجنيد طلاب المعاهد الدينية في إسرائيل، لضمان قوة الجيش.

وهدد جانتس بالانسحاب من الحكومة، إذا لم يرضخ نتنياهو لتلك المطالب، قائلا لرئيس الوزراء الإسرائيلي إذا لم تكن مصلحة الوطن هي أولوياتك، وفضلت اختيار المتطرفين فأننا سنقدم لتقديم استقالتنا، وسنعمل على تقديم الدعم الشعب.

تصاعد حدة الخلافات في حكومة الاحتلال

ومع تصاعد حدة الخلافات والتوترات بين أعضاء الحكومة، بسبب تصريحات غانتس، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا للرد على عضو حكومة الحرب الإسرائيلي، قالت فيه: «إذا كان جانتس يفضل المصلحة الوطنية ولا يبحث عن ذريعة لإسقاط الحكومة، فليجيب على الأسئلة الثلاثة التالية»:

هل هو مستعد لاستكمال عملية رفح لتدمير حماس، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يهدد بتفكيك حكومة الطوارئ في منتصف العملية؟

هل يعارض السيطرة المدنية على السلطة الفلسطينية في غزة حتى بدون عباس؟

هل هو مستعد للقبول بدولة فلسطينية في غزة والضفة ضمن عملية التطبيع مع السعودية؟

ولا يزال مكتب رئيس وزراء الاحتلال في انتظار رد جانتس على البيان.