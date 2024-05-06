«نتنياهو مرعوب».. ماذا قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن احتمالية اعتقاله؟

حذّر رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، المحكمة الجنائية الدولية من احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق زعماء وقادة إسرائيليين نتيجة تحقيقها في الحرب على قطاع غزة، قائلا: «إن القيام بذلك سيترك وصمة عار لا تمحى على مفهوم العدالة الدولية العدالة والقانون» وفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

المحكمة الجنائية الدولية تثير رعب نتنياهو

على الرغم من ادعاء نتنياهو بأنه لا يبالي باحتمالية صدور مذكرة اعتقال بحقه رفقة قيادات عسكريين وسياسيين في حكومته ألا أنه في خطاب تليفزيوني خلال افتتاح يوم ذكرى «الهولوكوست» استغل الموقف لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بعدم إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

ووصف نتنياهو احتمالية صدور مذكرة اعتقال بحقه بأن ذلك سيكون وصمة عار تاريخية قائلا: حتى لو اضطرت إسرائيل إلى الوقوف بمفردها، فإننا سنقف وحدنا، وسنواصل ضرب أعدائنا بقوة حتى النصر.

وفي الأيام السابقة أفاد تقريرا من موقع أكسيوس الأمريكي بأن نتنياهو يقوم باتصالات على أعلى مستوى خصوصا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه.

فيما قال الموقع نفسه إن أعضاء من الكونجرس الأمريكي تواصلوا مع أعضاء في المحكمة لتحييدهم عن إصدار مذكرات الاعتقال، لياليها نشر المحكمة بيانا على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب فيها بوقف الضغط على أعضائها والكف عن تهديدهم للتأثير على قراراتهم.