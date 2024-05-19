خلي بالك من إيصال السداد.. الباب الخلفي لطرد المستأجر من العقار

تمتلئ المحاكم المدنية بالعديد من دعاوى طرد المستأجرين والتي يكون من بينها ألاعيب بعض الملاك، لرغبتهم في إخلاء العين لتأجيرها بسعر أعلى، وتقام الدعاوى لأسباب كثيرة وأخطاء يقع فيها المستأجرون، من بينها عدم أخذ إيصال يفيد باستلام الأجرة الشهرية من المالك.

تسلم الإيصال من المالك

قال محمود جمال المحامي، إنه يتعين على كل مستأجر أن يتسلم إيصالاً يتضمن استلام المالك للأجرة الشهرية حتى لا يضع المستأجر نفسه في مأزق حال نشوب خلاف بينه وبين المالك.

خطورة عدم استلام الإيصالات

وأضاف لـ«الوطن» أن خطورة عدم استلام المستأجر إيصالا من المالك تكمن في مطالبة المالك للمستأجر مرة أخرى بالإيجار الشهري، أو يحرر شكوى عن مدة سابقة تم دفعها بالفعل ولن يستطيع المستأجر أن يثبت أنه دفعها، مشيرا إلى أن عقود الإيجار تتضمن أنه يجب إثبات دفع الأجرة بالإيصال اللازم.