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دراما المتحدة

نائب محافظ القاهرة يتفقد طلاء واجهات عقارات ميدان الألف مسكن

كتب:

وائل فايز
07:31 م | الجمعة 08 مارس 2024
أعمال الطلاء

أعمال الطلاء

تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على ميدان الألف مسكن، والتي تتم بالجهود الذاتية بمعرفة أصحاب العقارات.

تطوير ميدان الألف مسكن

وأشار نائب محافظ القاهرة، أنه تجري حاليا أعمال تطوير ميدان الألف مسكن بمعرفة الشركة الوطنية للطرق، بعد نقل الموقف إلى الموقف النموذجي الجديد.

استعادة المظهر الحضاري

وقال نائب محافظ القاهرة، إن شارع جسر السويس ومنطقة الألف مسكن، شهدت أعمال تطوير غير مسبوقة لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين العاصمة وإزالة أي عشوائيات أو باعة بالشوارع والعمل على تسيير الحركة المرورية.

وأوضح نائب المحافظ، أن أعمال الطلاء لواجهات عقارات الألف مسكن تتم بمعرفة السكان، وتم اختيار اللون البيج ليتناسب مع المظهر الجمالي، بعد رفع كفاءة جسر السويس وميدان الألف مسكن.

شارك في الجولة رؤساء أحياء النزهة وعين شمس، في إطار توجيهات اللواء خالدعبدالعال محافظ القاهرة، بالاهتمام بالمظهر الجمالي للمباني.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.