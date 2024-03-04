ضبط تاجر عقارات بتهمة النصب على 3 أشخاص في الدقهلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، من 3 أشخاص مقيمين بدائرة المركز، بتضررهم من تاجر عقارات مقيم بدائرة المركز، واتهموه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية، نظير توظيفها في مجال تجارة العقارات مقابل أرباح شهرية، إلا أنّه توقف عن سداد الأرباح ولم يقم برد المبالغ المالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.