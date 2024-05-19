يرى برج العذراء أنه يستحق الأفضل دائما، لذا لا يرضى بأي شيء، ولا يستسلم أبدا، ويسعي للوصول إلى أهدافه مهما واجه من صعوبات، لكنه شخص غامض ويحتاج أن يطمئن إليك، وهو عدو الغضب، ولا يوجد لديه العديد من الأصدقاء، ويسعى لتحقيق الكمال في كل شيء.

ومن مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الأحد 19-5-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج العذراء أن تبتعد عن الأشياء السلبية، التي تتسبب في تشتيت انتباهك، وجدد الخطط المستقبلية لحياتك المهنية.

حظك اليوم برج العذراءعلى الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، ابتعد عن الدخول في أي ارتباط بالوقت الحالي، وحاول أن تعيد تفكيرك ولا تتسرع في قراراتك، ولا تنخدع بالمظهر الخارجي.