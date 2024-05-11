حظك اليوم برج العذراء السبت 11-5-2024: «لا تهمل شريك حياتك»

يعرف مواليد برج العذراء بأنهم من أكثر الشخصيات المسؤولة، ولديهم قدرة كبيرة على تحمل المسئوليات، فهم شخصيات قيادية ناجحة ويمكن الاعتماد عليهم، لكن من عيوبهم حب الذات وحب الظهور والخوف من المرض، ولديهم هوس النظافة والشك يسيطر على تعاملاتهم مع الآخرين.

ومن مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء السبت 11-5-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج العذراء بالاجتهاد، وابتعد عن الدخول في أمور تخص زملاءك أو أي شيء آخر يتسبب في تعطيل عملك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك ألا تهمل شريك حياتك، وشاركه في أي قرارات قد تؤثر عليكما في المستقبل.