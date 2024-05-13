حظك اليوم برج العذراء الاثنين 13-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. لا تعاند رئيسك

لدى مواليد برج العذراء، مجموعة من الصفات المميزة، التي من أهمها الصدق وصراحة القول، التي تجعله دائما يقع في خطأ توجيه الانتقاد للآخرين بشكل لاذع، وبطريقة فظة غليظة.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الاثنين 13-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 13-5-2024 على الصعيد المهني

على الصعيد المهني، ينصحك خبراء الأبراج، ألا تقف موقف الند لرئيسك في العمل، ولا تعانده بشكل دائم، بل الأفضل لك أن تصل معه إلى حل مناسب يدفعك إلى الاجتهاد أكثر في عملك؛ حتى تحقق النجاح المنشود.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 13-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فيجب عليك أن تنصت جيدا لشريك حياتك، وأن تحاول الاقتراب منه وتفهمه، وأن تصلح علاقتك به حتى لا تتحول حياتك معه إلى جحيم لا يطاق.