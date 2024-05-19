أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوقوع موجات قصف على شرق رفح الفلسطينية، وأوضحت القناة أن الاحتلال الإسرائيلي يخوض اشتباكات في حي البرازيل برفح الفلسطينية.

وفي سياق آخر، تم استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة خلال اقتحامها بلدة سيلة الظهر جنوب جنين بالضفة الغربية، فيما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة إذنا وقرية الطبقة ببلدة دورا بمحافظة الخليل بالضفة الغربية.