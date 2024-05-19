هل تطبيق ChatGPT آمن للمستخدمين؟.. تقرير عالمي يوضح

خلال الفترة الأخيرة، ازداد اهتمام الكثير من مستخدمي تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتطبيق ChatGPT، وهو ما جعل هناك ضرورة كبيرة للإجابة على تساؤل البعض، وهو هل التطبيق آمن للمستخدمين؟

وقال تقرير لمؤسسة «كاسبرسكي» المتخصصة في مجال الأمن والمعلومات الإلكترونية، إن تطبيق ChatGPT له بعض المخاطر المحتملة على المستخدمين في حالة عدم اتخاذ احتياطهم وهي كالآتي:

مخاطر استخدام تطبيق شات جي بي تي دون حذر

- التعرض للبريد العشوائي والتصيّد الاحتيالي

يعتبر التصيد الاحتيالي والتعرض للبريد العشوائي من خلال التطبيقات وبرامج الإنترنت أحد أكثر التهديدات شيوعًا، وبالرغم منه أنه في الغالب يمكن التعرف بسهولة على عمليات التصيد الاحتيالي عن طريق الأخطاء الإملائية، إلا أن ChatGPT يمنح المحتالين في جميع أنحاء العالم مستوى عاليًا من الطلاقة في اللغة الإنجليزية (ولغات أخرى) - مما يساعد على تحسين كتابة وإرسال رسائل التصيد الاحتيالي التي ينشئونها وبالتالي يصعب اكتشافها.

- تسريبات البيانات

في مارس 2023، أعلنت OpenAI التي أنشأت ChatGPT عن وجود عطل في التطبيق لعدة ساعات، وخلال ذلك الوقت، شاهد عدد من مستخدمي التطبيق سجل محادثات المستخدمين الآخرين، وهو الذي يعتبر اختراق كبير في أمان المستخدمين.

- مخاوف الخصوصية

يعد احتمال إساءة استخدام البيانات أمرًا له ما يبرره، وهو مصدر قلق صحيح يتعلق بالسلامة، لذلك من الأفضل عدم مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة.

- المساهمة في نشر الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة

يشعر البعض بالقلق من إمكانية مساهمة شات GPT في نشر عدد من الأخبار والمعلومات الخاطئة، خاصة وأن ردود ChatGPT تعتمد على المعلومات التي تم تدريبه عليها، ومعظم مصادره الإنترنت.

- احتمال التحيز

حتى لو كانت المعلومات صحيحة، فقد تُظهر نوعًا من التحيز السياسي أو أي نوع آخر من التحيز، وكما هو الحال مع أي نموذج للتعلم الآلي، يعكس ChatGPT تحيزات بيانات التدريب الخاصة به.

- سرقة الهوية وجمع المعلومات

تستطيع المتسللين وسارقي البيانات من استخدام ChatGPT لجمع المعلومات لأغراض ضارة، ونظرًا لأنه تم تدريب روبوت الدردشة على كميات كبيرة من البيانات، فهو يعرف قدرًا كبيرًا من المعلومات.

- عمليات الاحتيال عبر ChatGPT

كلما ظهرت أي تقنية أو منصة جديدة، تظهر أيضًا عمليات احتيال جديدة يستخدمها البعض للتربح بشكل غير مشروع من خالها، وأثار ChatGPT اهتمامًا كبيرًا منذ إطلاقه، لذلك ليس من المفاجئ أن نرى عمليات احتيال في صورة تطبيقات ChatGPT مزيفة تنشر برامج ضارة يمكنها سرقة كلمات مرورك وأموالك الخاصة.