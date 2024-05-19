غضب عارم داخل حكومة تل أبيب وتهديدات بالانسحاب.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

في خلاف جديدة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أطلق بيني جانتس وزير حكومة الحرب الإسرائيلي تهديدات لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأنه قد يسحب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ التي يترأسها نتنياهو، ليرد عليه رئيس وزراء الاحتلال بأن ذلك يعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل.

وطالب جانتس نتنياهو، بالتزام برؤية متفق عليها للصراع في غزة، تتضمن تحديد الجهة المسؤولة عن حكم القطاع بعد انتهاء الحرب، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

جانتس يهدد بسحب حزبه

في مؤتمر صحفي، أعلن جانتس عن رغبته في أن تقوم حكومة الحرب بوضع خطة تتضمن ست نقاط بحلول الثامن من يونيو.

وأعلن الوزير أنه في حال عدم تحقيق توقعاته، سيقوم بسحب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ التي يترأسها نتنياهو.

وبعد نشر استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة «معاريف»، أعلن جانتس عن تراجع معسكره الحكومي بمقعدين إلى 30 مقعدًا، بينما ارتفعت أعداد الليكود بمقعدين إلى 19 مقعدًا.

وفقًا للاستطلاع، يتقدم غانتس على نتنياهو بنسبة تأييد تبلغ 45% مقابل 35%.

جالانت لنتنياهو: اتخاذ قرار عدم امتلاك إسرائيل سيطرة مدنية على قطاع غزة

وفي سياق متصل، أدلى وزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بتصريحه بعد دعوة وزير الدفاع يوآف جالانت لرئيس الوزراء نتنياهو لاتخاذ قرار بعدم امتلاك إسرائيل سيطرة مدنية على قطاع غزة.

أكد وزير الدفاع جالانت أن هذا هو الخيار الصحيح لإسرائيل بأي ثمن.

تعرض جالانت لانتقادات حادة من أعضاء الكنيست في حزب الليكود والائتلاف بشكل عام.

نتنياهو يرد

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التهديد الذي أطلقه جانتس بسحب حزبه التابع لتيار الوسط من حكومة الطوارئ التي يقودها.

وقال نتنياهو إن جانتس اختار إصدار تحذير له بدلاً من التصدي لحماس في حين يقاتل جنودنا في مدينة رفح.

أشار إلى أن شروط جانتس تعني إنهاء النزاع وهزيمة إسرائيل والتضحية بالمحتجزين والاستمرار مع حماس وإنشاء دولة فلسطينية.