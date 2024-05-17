أستاذ علوم سياسية: نتنياهو لن يستطيع اجتياح رفح الفلسطينية بالكامل

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الجيش الإسرائيلي دخل رفح الفلسطينية لسببين؛ الأول أن نتنياهو يريد أن يُخفف من وطأة الضغوطات الداخلية عنده، حيث المظاهرات العارمة في شوارع تل أبيب، تطالب كلها بتغيير الحكومة، ونتنياهو يريد البقاء في الحكومة، وأن يبقى في المشهد السياسي، ويرغب في تحقيق ولو حركة استعراضية في رفح الفلسطينية.

نتنياهو لن يصل إلى مرحلة اجتياح كامل

وأوضح الدكتور حسن سلامة، خلال لقائه ببرنامج «بصراحة»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة «الحياة»، أن أقصى ما يستطيع نتنياهو أن يفعله هو الضرب في مناطق بعينها، وليس عمل اجتياح كامل، مشيرا إلى أنه لن يصل إلى مرحلة اجتياح المدينة كاملة، لأنه يعلم جيدا أن هناك رفضا دوليا وعربيا ومصريا.

وتابع: «توجد كارثة إنسانية ستتحقق مهما طالب السكان بأن ينزحوا مرة أخرى للوسط أو الشمال، وستحقق بكل المقاييس، وهو نفسه في لحظة من اللحظات ينتظر مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وينتظر من محكمة العدل الدولية أن تستكمل إجراءاتها لإثبات جريمة الإبادة الجماعية».