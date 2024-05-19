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الدفاع المدني بغزة: تدمير أكثر من 300 منزل في جباليا شمال القطاع

كتب:

عمرو حسني
10:15 ص | الأحد 19 مايو 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة تدمير أكثر من 300 منزل في منطقة جباليا شمال القطاع، وذلك منذ بداية العملية الحالية بالمنطقة، وتم انتشال مئات الشهداء وسط وجود عدد من الأشخاص تحت الأنقاض.

مستشفى كمال عدوان يخرج من الخدمة

وأوضح الدفاع المدني في القطاع بحسب «تلفزيون فلسطين»، أن مستشفى كمال عدوان خرج عن الخدمة في ظل تهديدات الاحتلال واستهدافاته.

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

 وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.

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