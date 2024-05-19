رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس «المصريين الأحرار»: لن يخرج فائز من الحرب على قطاع غزة

كتب:

منة شبانة
10:05 ص | الأحد 19 مايو 2024
عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار

عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ الدعم السياسي من القيادة المصرية تجاه الخطوات التي اتخذت منذ بداية  العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة له أكثر من دلالة، أولًا دلالته على أنّ الأحزاب السياسة والشعب خلف القيادة السياسة في كل قراراتها، إضافة إلى ترابط القضية الفلسطينية هذه المرة بالأمن القومي المصري.

الدعم المصري تجاه القضية

وأكد «خليل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، على أنّ الدعم المصري تجاه القضية يهدف إلى حلها، وأيضًا الحفاظ على أمن مصر القومي ومقدراتها على ألا يمسها أي خطر.

الانتفاضات الشعبية المؤيدة لدولة فلسطين

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: «الدعم الشعبي المصري خلف قيادته السياسية يعطى قوة إلى تحركات مصر للوقوف خلف القضية الفلسطينية»، مؤكدا أنّ كل ما يحدث في القضية على المستوى العالمي باستثناء الانتفاضات الشعبية المؤيدة لدولة فلسطين التي تحدث في معظم دول العالم الآن وحتى الولايات المتحدة، هو أن الأطراف المتصارعة جميعها خاسرة ولن يخرج منها فائز في هذه الحرب.

اقرأ المزيد:

«فلسطين التشيلي» يسعى لتعزيز موقعه في الدوري أمام كولو كولو

أحمد لاشين: إيران تحولت إلى بطل «إعلاميا».. وصورتها اهتزت في فلسطين

حمدي بخيت: ملف الأسرى النقطة الأهم في المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل

نجم الزمالك السابق يرزق بمولودة جديدة ويسميها «غزة»: بحب أهل فلسطين
بقلم منة شبانة