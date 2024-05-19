تفاصيل مشروع التمكين من خلال التعليم لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

استعرض إيرك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وفريق عمله من المنظمة، موقف البدء في مشروع التمكّين من خلال التعليم لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والذي ينفذ بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في إطار التصدي لعمالة الأطفال في مصر.

محافظات يُطبق فيها المشروع

ووفق تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، يبدأ المشروع في 3 محافظات تشمل القاهرة والقليوبية، ويتضمن المشروع عددًا من المحاور المتعلقة بتعزيز قدرات مراكز الطفل العامل والعاملين في تلك المراكز، ونشر الوعي بقضية مكافحة عمل الأطفال للحصول على التأييد المجتمعي الداعم لرفضها.

وأكّد مدير مكتب منظمة العمل أنَّ المشروع يسهم في توفير الاحتياجات الفنية واللوجستية لبعض مراكز الطفل العامل وتأهيليها لتقديم خدمات متنوعة للأطفال العاملين سعياً لحمايتهم ورعايتهم وتأمينهم بعيداً عن المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلباً على سلامتهم الصحية والنفسية والتعليمية.

قواعد بيانات عن عمل الأطفال

واتفق مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون المستمر إزاء هذه القضية ووضع مصفوفة لتصنيف فئات الأطفال العاملين وفق المهن وأهمية طرح العديد من البدائل أمام الأسر للحد من عمالة الأطفال، كذلك التوسع في استخدام الرائدات للتوعية بهذه القضية وتكوين قواعد بيانات عن عمل الأطفال عبر مرصد «وعي».