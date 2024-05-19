إجراءات «التضامن» لحماية العمالة غير المنتظمة.. آخرها بطاقة «كارت حرفي»

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، موضحة أنها حريصة على دمجهم تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة أن بها نسبة كبيرة من النساء، مؤكدة أنها قدمت تقريرا متكاملا حول العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع وزارة العمل، بالإضافة إلى مقترح نظام تأميني مستحدث في إطار حماية العمالة غير المنتظمة في أوقات الطوارئ.

آليات الحماية الاجتماعية

وناقشت «القباج» مع إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، آليات الحماية الاجتماعية الموجهة للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية، وعلى رأسها التدريب المهني والحرفي والشمول المالي، لافتة إلى أنها أطلقت مؤخرًا بطاقة بعنوان «كارت حرفي» الذي يمنح حزم مزايا من إقراض ميسر ومنخفض العائد، بالإضافة إلى منحه تخفيضات لبعض المواد الأولية وأدوات الإنتاج.

مزايا كارت حرفي

ونوهت إلى أن كارت حرفي، يمنح مزايا تسويقية لمنتجات العمالة، وتعويضات في حال فقد المنتجات أو تلفها لأسباب خارجة عن الإرادة، ومزايا أخرى تسعى لجذب العمالة غير المنتظمة لبناء جسر ثقة مع الوزارة، وتحسين سبل عيشها مهنيًا وأسريًا.

وفي سياق متصل، أكدت منظمة العمل الدولية على اهتمامها بالمساهمة في توفير سبل التأمين بكافة أنواعه، سواء التأمين الاجتماعي أو الصحي أو التأمين في أوقات الطوارئ والأزمات.

وجدير بالذكر أن المنظمة هي عضو في اللجنة الوطنية للعمالة غير المنتظمة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، كما أنها تساهم في التعليق على الدارسة التي يعدها البنك الدولي لتطوير سياسات صديقة للعاملين في القطاع غير الرسمي والموسمي وغير المنتظم.