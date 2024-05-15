وزيرة التضامن تشهد افتتاح مبادرة «العيش باستقلالية لذوي الهمم» في البحرين

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، خلال زيارتها إلى مملكة البحرين افتتاح فعاليات النسخة الثانية من مبادرة «العيش باستقلالية» والمعرض العربي للأسر المنتجة، وذلك بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وأسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين.

تأتي المبادرة والمعرض ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «المنتدى العالمي لريادة لأعمال والابتكار والاستثمار»، والذي يقام في مملكة البحرين تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ذات الصلة، وعلى هامش أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين «قمة البحرين» والتي من المقرر انعقادها غدا الخميس بحضور القادة والزعماء العرب.

فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى العالمي لريادة لأعمال والابتكار والاستثمار

وحرصت وزيرة التضامن على تفقد أروقة المعرض والاطلاع على المنتجات المتميزة للعارضين سواء من مصر أو الدول العربية المشاركة في المعرض ومبتكرات ذوي الإعاقة، حيث يعد المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين العارضين من خلال الاطلاع على التجارب المشاركة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لترويج المنتجات بين الدول العربية.

ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية النسخة الأولي من المعرض العربي للأسر المنتجة «بيت العرب» في قصر القبة بمحافظة القاهرة خلال الفترة من 5 حتى 11 يناير من العام الماضي 2023، بمشاركة 12 دولة عربية، وبلغت عدد الأسر المنتجة المشاركة في النسخة الأولي من المعرض حوالي 150 أسرة منتجة موزعة كالتالي 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.

التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة

وتشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مملكة البحرين المشاركة في الحدث الذي ينظمه قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية -إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية- بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية ومكتب اليونيدو الإقليمي بالبحرين تحت عنوان «التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة».

كما ستلقي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة خلال افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى العالمي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار، فضلا عن عقدها عددا من اللقاءات الثنائية مع الوزراء من الدول المشاركة في الفعاليات التي تشهدها الزيارة.