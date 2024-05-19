أستاذ في القانون الدولي: الحرب على غزة من أشد وأطول الصراعات

قالت الدكتورة غادة حلمي، أستاذ في القانون الدولي، إن الحرب على غزة من أكثر الصراعات العنيفة، وأطولها على الإطلاق، إذ ارتكب الجانب الإسرائيلي منذ «7 أكتوبر» كوارث إنسانية في القطاع، من إبادة جماعية وتهجير قسري واستخدام سياسة التجويع.

انتهاكات خطيرة داخل الأراضي الفلسطينية

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي»، أضاف أن هناك انتهاكات خطيرة تحدث داخل الأراضي الفلسطينية تخالف القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، والعالم بأكمله شاهد على هذه الممارسات غير الإنسانية.

الفرق بين محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنائية الدولية

وأوضحت أستاذ القانون الدولي، أن محكمة العدل الدولية تناقش الأمور التي تحدث بين الدول، أما المحكمة الجنائية تعاقب على الجرائم وتصدر الحكم.