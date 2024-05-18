في آخر 12 ساعة.. الفصائل الفلسطينية تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة

كشفت وسائل إعلام عبرية عن وجود حدث صعب لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، خلال الـ12 ساعة الماضية، إذ استطاعت الفصائل الفلسطينية نصب عدة كمائن في مدن غزة، وبالأخص في مخيم جباليا، ومدينة رفح الفلسطينية، ووقع ما لا يقل عن 20 جنديا وضابطا من قوات الاحتلال وإصابة العشرات في عمليات عسكرية، وفق ما نقلته قناة «القاهرة الاخبارية».

مقتل 15 جنديا إسرائيليا شرق مدينة رفح الفلسطينية

وكشفت الفصائل الفلسطينية اليوم السبت، أنها أجهزت على 15 جنديا وضابطا إسرائيليا، بعد اقتحامها منزلا تحصن فيه الجنود واشتبكوا معهم بالرشاشات والقنابل اليدوية من مسافة صفر، ثم فجروا عبوة مضادة للأفراد.

وأضافت أن العملية العسكرية حدثت في منطقة حي التنور شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وتستمر الفصائل الفلسطينية في تصديها لقوات الاحتلال في مختلف محاور القتال، وبالأخص في مدينتي رفح الفلسطينية وجباليا، حيث تصطاد جنود الاحتلال آلياتهم، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية.

مقتل 5 جنود من قوة راجلة

وأضافت الفصائل أن رجال المقاومة تمكنوا من استدراج قوة راجلة وتفجير عبوة مضادة للأفراد، مؤكدًا مقتل ما لا يقل عن 5 جنود من قوات الاحتلال، وإصابة آخرين في محيط مسجد التابعين في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

عمليات عسكرية على مدار اليوم

وأوضحت الفصائل أنها على مدار اليوم، قامت بعدة عمليات عسكرية، منها:

استهداف ناقلة جند إسرائيلية باستخدام قذيفة الياسين 105 في محيط منطقة المقبرة شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

بالإضافة إلى استهداف جرافة صهيونية من نوع D9 بعبوة شواظ شرق مسجد هارون، وأخرى في حي التنور شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع.

إطلاق صاروخ سام 7 تجاه طائرة مروحية من طراز «أباتشي» شمال مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

فضلا عن استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة الياسين 105 في محيط المقبرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.