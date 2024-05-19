خبير معلوماتي: «rise up» فرصة كبيرة لتعريف السوق بنشاط الشركات الناشئة

قال محمد عزام خبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إنّ قمة «rise up» للشركات الناشئة، التي استضافها المتحف المصري الكبير، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تقدم صورة مختلفة عن مدى تطور هذا القطاع، مؤكدا أهمية وصول الشركات الناشئة إلى العالمية، لتُقدر قيمتها بمليارت الدولارات.

أهمية قمة «rise up» للشركات الناشئة

أكد «عزام» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المعروض على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ فعاليات مثل «rise up» بمثابة فرصة كبيرة لتعريف السوق بنشاط الشركات الناشئة وتوثيقها والاستفادة من خدماتها ومنتجاتها، كما أنها تعتبر حلقة وصل بين الشركات الناشئة ومجتمع الأعمال والاستثمار والحكومة أيضا، لتوفير المناخ الجيد للعمل والإنتاجية الجيدة.

طفرات هائلة في قطاع الشركات الناشئة

أضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، أنّ قطاع الشركات الناشئة أصبح مؤثرا ويحقق طفرات اقتصادية هائلة، لقدرته على الاستثمار والنمو وتصدير المنتجات التكنولوجية، مشددا على ضرورة إلقاء الضوء أكثر على هذا القطاع، الذي يُمثل أهم القطاعات المؤثرة على الاقتصاد المصري.