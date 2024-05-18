«مدبولي»: إعادة هيكلة «إيجيبت فينشر» لدعم الشركات الناشئة في مصر

أكد المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه في إطار خطط الدولة والحكومة لتوفير الدعم للشركات الناشئة، جرى إعادة هيكلة شركة «إيجيبت فينشر» وهي إحدى الكيانات الاستثمارية التي أنشأتها الحكومة المصرية لدعم ريادة الأعمال في مصر لتصبح أكثر فاعلية ومنصة استثمارية رائدة تركز على دعم الشركات الناشئة في مصر.

وأضاف مدبولي، خلال فعاليات قمة «Rise up» للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، نقلته قناة «إكسترا لايف»، أنها استثمرت في العديد من الشركات الناشئة حتى الآن وتضمن هذه الخطوة توفير التمويل المناسب للمشروعات الريادية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة بالتعاون من مقدمي الخدمات سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية.