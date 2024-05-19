«التضامن» تؤكد أهمية الاهتمام بالصحة النفسية: ليست وصمة عار

قالت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك نحو 34 ألف جمعية أهلية تابعة لوزارة التضامن، تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، مشيرة إلى أنه من خلال فرق متخصصة جرى عمل إحصائية على 450 جمعية تقدم الخدمات الصحية، ويوجد بها 5 آلاف طبيب و9 آلاف ممرض و154 مركزا صحيا و1500 حضانة.

التأمين الصحي الشامل

جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، تحت عنوان المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل إنجازات تحققت ودروس مستفادة، بحضور عدد كبير من قيادات وزارة الصحة، وممثلي منظمة الصحة العامة.

الاهتمام بالصحة النفسية

وأكدت وزيرة التضامن أهمية الاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين، وأنها ليست وصمة عار، مشيرة إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي تجاه الثقافة الصحية النفسية، مؤكدة أن وزارة التضامن الإجتماعي تقوم بهذا الدور من خلال الرائدات التابعة للوزارة، مقدمة الشكر للعاملين على منظومة التأمين الصحي الشامل، وما تقوم به في ظل التحديات الكبيرة أمام تطبيق هذا المشروع.