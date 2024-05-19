«التضامن» تبحث تنمية موارد لجان الزكاة في بنك ناصر مع البحرين

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاتفاق مع نظيرها البحريني على زيارة بنك ناصر الاجتماعي، وهو البنك الاجتماعي الأوحد في المنطقة العربية، حيث طلبت البحرين التعرف على منتجاته المصرفية، خاصة التي تصبو إلى تحقيق أهداف تنموية لفئات متنوعة من المجتمع خاصة الشباب والنساء وكبار السن.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في تقرير، أنّ الزيارة تستهدف التعرف على نشاط بنك ناصر الاجتماعي التكافلي خاصة لجان الزكاة وسبل التوسع فيها وتنمية مواردها وحوكمة توزيع عوائدها للصالح العام للمجتمعات المحلية.

رفع مستوى الحماية الصحية

وأشارت نيفين القباج، إلى أنّها ستشارك البحرين خبراتها في مجال رعاية وحماية كبار السن ووصولا إلى تعزيز التواصل الإيجابي والفعال مع مؤسسات ودور وأندية الرعاية النهارية للوالدين، والعمل على رفع مستوى الحماية الصحية والاجتماعية، تنفيذا لاستراتيجية دعم المسنين لصالح دعم كبار السن في مملكة البحرين.

جهود بنك ناصر الاجتماعي

- ساهم في تمويل مشروعات «مستورة» التي تستهدف دعم السيدات.

- ينفذ تمويل «فاتحة خير» الذي يستهدف أطيافا متنوعة بأسعار إقراض تنافسية.

- يوفر عدد من المنتجات المصرفية التي تستهدف دعم المشروعات التكنولوجية والبيئية.