رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط قضايا اتجار في العملة بـ14 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
12:58 م | الأحد 19 مايو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بـ14 مليون جنيه. 

وبحسب بيان وزارة الداخلية، يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 33 مليون جنيه

ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 22 مليون جنيه

ضبط قضايا اتجار في العملة بـ17 مليون جنيه  

ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 19 مليون جنيه

ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 50 مليون جنيه 
بقلم محمد بركات