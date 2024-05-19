أستاذ علاقات دولية: نتنياهو مستمر في حربه على غزة لتحقيق مصالحه الشخصية

أكد أمجد شهاب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، أنّ الشكوك بدأت تتضح في الداخل الإسرائيلي بأن بنيامين نتنياهو أصبح يتلاعب بالأمن الإسرائيلي، وذلك للحفاظ على مصالحه السياسية والحزبية، وهو ما يجعله يتحجج ويحاول مد فترة الحرب لفترة أطول.

صراع بين الصهيونية العلمانية والصهيونية الدينية

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية داما الكردي، أنّ عملية استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية يؤكد أن هناك صراعا بين الصهيونية العلمانية والصهيونية الدينية التي تحاول فرض البرامج التي يسعون إليها عليها على حساب الصهيونية العلمانية.

وأشار إلى أنّ زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لإسرائيل اليوم والتقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هي بهدف إتمام صفقة مع نتنياهو من خلال التطبيع مع العالم العربي وخاصة المملكة العربية السعودية، وإعطاء أفق سياسية بما يخص قطاع غزة، والتخلص من حركة حماس، ولكن من خلال سيناريو سياسي وليس استخدام القوة العسكرية التي لا تحقق الهدف المرجو منها حتى الآن.