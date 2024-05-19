باحثة بـ«المصري للفكر» تنتقد عجز مجلس الأمن عن إلزام إسرائيل بالانسحاب من غزة

قالت نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الدورة الـ33 للقمة العربية التي عُقدت في البحرين، تعد من أهم الدورات من حيث توقيتها الهام المتزامن مع الأحداث في غزة، وذكرى النكبة الـ76، لافتة إلى أنّ كلمة الرئيس السيسي هي من أهم الكلمات التي تم طرحها في القمة، حيث ركز على أن العالم لم يعد يثق في المجتمع الدولي الذي بات عاجزًا عن فض الصراع.

وأضافت «سعيد» خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مجلس الأمن عاجز عن إصدار قرار يُلزم إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة ووقف إطلاق النار، وعلى ذات النسق محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مشددة على ضرورة تسليط الضوء على عجز المجتمع الدولي والمنظمات الأممية التي من المفترض أن تقدم المساعدات إلى قطاع غزة .

وتابعت: «القاهرة منذ بداية الأزمة الفلسطينية وهي تتعامل كوسيط بين الطرفين لتقريب وجهات النظر، حتى أنّ قامت إسرائيل بتصرفات استفزازية جعلت الدولة المصرية تُصدر لغة القوة بدلًا من الخطاب السابق، وهو مهم للغاية في بعض التوقيتات، وظهر ذلك في تلويح مصر بتعليق اتفاقية السلام، والانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل».